Родственников убийцы посла РФ в Турции отпустили из-под ареста Членов семьи убийцы дипломата отпустили по распоряжению турецкой прокуратуры.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов Фото: EPA/UPG

Родственников убийцы российского посла в Анкаре Андрея Карлова отпустили из-под ареста.

Об этом сообщает Associated Press.

Родители Мевлюта Мерта Алтынташа, а также его сестра, два дяди и племянница были задержаны 19 декабря в городе Соке, провинция Айдын, где родился напавший на посла. После задержания их допросили, а затем отпустили по распоряжению турецкой прокуратуры.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийца российского посла принадлежал к организации ФЕТО, связанной с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого власти Турции обвиняют в организации попытки госпереворота в стране в июле 2016 года. Сам Гюлен отверг обвинения и осудил убийство.

По данным СМИ, дома у убийцы российского посла были найдены материалы, связывающие его с радикальными исламскими организациями. Однако источники турецких изданий в правоохранительных органах страны считают, что они были подброшены намеренно и служат отвлекающим маневром для следствия. Официального подтверждения этой информации нет.

Кроме того сообщалось, что убийца российского посла раньше охранял Эрдогана.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря. Убийство совершил 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ. Ранее он работал полицейским. Опыт работы в правоохранительных органах позволил ему попасть на фотовыставку "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки", где выступал российский дипломат.