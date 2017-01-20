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Япония даст $74 тыс. на оборудование для украинских гимнастов

Спортсменам помогут подготовиться к Олимпиаде-2020 в Японии.

Япония даст $74 тыс. на оборудование для украинских гимнастов
Суми Шигеки
Фото: uacrisis.org

Правительство Японии выделит 74 470 долларов на закупку оборудования для украинских гимнастов.

"Я очень рад, что правительство Японии решило выделить эти деньги. Этот год объявлен годом Японии в Украине, и мы надеемся, что эти средства помогут украинским спортсменам подготовиться к Олимпийским играм в 2020 году, которые пройдут в Японии", - сказал посол Японии в Украине Шигеки Суми журналистам в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что безвозмездную финансовую помощь правительство Японии предоставят в рамках программы поддержки культурных проектов "Кусаноне" для Украинской федерации гимнастики для закупки спортивного оборудования для женской и мужской спортивной гимнастики, а также мини-автобуса для художественной гимнастики.

Напомним, Япония предоставила Украине 1,8 млрд долларов помощи в 2014-2016 годах.

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Тэги: Япония, гимнастика

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