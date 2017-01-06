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Свитолина проиграла Плишковой в полуфинале турнира в Брисбене

Украинка ни разу не взяла подачу соперницы.

Свитолина проиграла Плишковой в полуфинале турнира в Брисбене
Фото: EPA/UPG

22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина (14-я в рейтинге WTA) после вчерашней победы над первой ракеткой мира немкой Анжелик Кербер не смогла переиграть чешку Каролину Плишкову (шестая в мире) в полуфинале турнира в Брисбене.

Матч завершился со счетом 2:6, 4:6. Свитолина не смогла ни разу сделать брейк у славящейся своей подачей Плишковой.

Напомним, благодаря вчерашней победе над Кербер Свитолина стала лидером по количеству выигранных матчей против первых ракеток мира за последние два года. Летом прошлого года на Олимпиаде Свитолина переиграла Серену Уильямс, а в октябре - сместившую ее с теннисного трона немку.

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Тэги: Свитолина Элина
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