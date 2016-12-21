Британский союз биатлонистов объявил о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени‍ Бойкотировать соревнования намерены также норвежские и чешские спортсмены.

Фото: EPA/UPG

Союз биатлонистов Великобритании (BBU) 21 декабря опубликовал заявление о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени, сообщает Газета.RU.

Согласно сообщению на официальном сайте организации, Совет Союза биатлонистов Великобритании единогласное решение о пропуске 8-го этапа Кубка мира в Тюмени было принято после того, как российские биатлонисты, выступающие на Кубке мира, сделали вводящие в заблуждение и непорядочные заявления о том, что доклад Макларена связан с политикой, а не спортом.

Также в нем сообщается о требованиях норвежской и чешской федераций к Международному союзу биатлонистов (IBU).

«20 декабря Союз биатлонистов Чехии принял решение о том, что чешские биатлонисты не будут выступать в России до того момента, пока WADA и МОК не одобрят антидопинговую работу в этой стране. Сегодня Норвегия потребовала, чтобы IBU лишил Россию биатлонных соревнований и незамедлительно дисквалифицировал всех российских биатлонистов, упомянутых в докладе Макларена. Если этого не произойдет, Норвегия будет рассматривать бойкот соревнований в России», - сказано в заявлении.

Президент Федерации биатлона Чехии Иржи Хамза подтвердил, что биатлонисты национальной сборной намерены бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени.

«России нужно дать понять, что все произошедшее - это очень плохо», - добавил чешский чиновник.

Чехам, норвежцам и британцам вскоре могут составить компанию и североамериканцы, отмечает издание. Так, глава канадской программы высших достижений Эрик де Нис поддержал это предложение, но отметил, что решение будет принято в пятницу, после того как IBU примет решение.

Напомним, 13 декабря Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) решила не проводить чемпионат мира-2017 в российском Сочи в связи с возможным бойкотом.

9 декабря Всемирная антидопинговая ассоциация (WADA) обнародовала новый отчет о допинге в России, в котором утверждается, что более тысячи российских спортсменов были задействованы в манипуляциях с допингом или выиграли от них.