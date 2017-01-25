Мэрия Львова за день направила 400 писем с просьбой помочь с вывозом мусора Город оказался на грани экологической катастрофы,

Фото: Макс Левин

В понедельник, 23 января, мэр Львова Андрей Садовый направил 416 писем мэрам других городов с просьбой помочь с вывозом отходов из Львова. Однако никакого ответа в мэрию еще не поступило. Об этом сообщает ZAXID.NET.

В ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям ЛОГА, которое состоялось 25 января, глава Львовской ОГА Олег Синютка обвинил Андрея Садового в бездействии по решению проблемы вывоза мусора из города. По словам Синютки, во Львовской области есть города, которые готовы принимать мусор из Львова на платной основе, однако к ним никто не обращался.

Андрей Садовый заверил, что город платит за каждую тонну вывезенных твердых бытовых отходов и неоднократно обращался к мэрам как Львовской области, так и других областей Украины. Только в понедельник город направило более 400 обращений в городских руководителей разных областей Украины.

Как сообщалось, Садовый обращался к мэрам польских городов с просьбой принять отходы из Львова. Представители Люблина, Варшавы, Перемышля и Вроцлава ответили на обращение Садового и пообещали рассмотреть возможность вывоза мусора на территорию Польши с юридической точки зрения. Согласно польскому законодательству, решение о принятии отходов из другой страны должно рассматриваться на государственном уровне. Органы местного самоуправления не имеют полномочий принимать такие решения.

Напомним, 30 мая 2016 года на городской свалке возле села Грибовичи под Львовом сошел оползень мусора объемом более 100 тыс. кубометров. В результате под завалом оказалось четыре человека.

После этой трагедии Львову запретили вывозить мусор на свалку в Грибовичах. Из-за сложившейся ситуации город оказался на грани экологической катастрофы, так как другие мусорные полигоны отказываются принимать отходы из Львова.