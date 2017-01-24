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Полиция изъяла янтаря на полмиллиона в Ровенской области

В двух мешках было почти 50 килограммов "солнечного" камня.

Полиция изъяла янтаря на полмиллиона в Ровенской области
Фото: npu.gov.ua

В Ровенской области работники управления защиты экономики Национальной полиции изъяли почти 50 килограммов янтаря, информирует департамент защиты экономики Нацполиции.

По полученной оперативниками информации, трое граждан собирались перевозить партию незаконно добытых камней. Впоследствии маршрут их движения был установлен полицией.

"На обочине вблизи с. Александрия Ровенского района был припаркован автомобиль, в который трое граждан пытались забросить чемоданы. Все лица - жители Березновского и Костопольского районов. Во время осмотра багажа сотрудники УЗЭ в Ровенской области обнаружили два мешка с янтарем весом почти 50 килограммов", - говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

По предварительным оценкам, стоимость изъятого "солнечного" камня составляет почти полмиллиона гривен. Полицейские устанавливают место назначения янтаря-сырца, а также лиц, которые организовали незаконную добычу.

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Тэги: Ровенская область, янтарь

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