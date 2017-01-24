В Днепре посреди улицы выстрелили в шестилетнего ребенка Мальчика прооперировали, его состояние тяжелое.

В Днепре на улице неизвестный выстрелил в шестилетнего мальчика.

Об этом сообщается на сайте управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

"Инцидент произошел вечером 23 января. Мать с отчимом и ребенком проходили возле арки по улице 20 лет Победы. Они услышали звук, похожий на хлопок, после чего ребенок почувствовал резкую боль в области спины слева", - говорится в сообщении.

Фото: dp.npu.gov.ua

Ребенка доставили в больницу. Оказалось, что у него огнестрельное ранение левой половины грудной клетки. Сейчас мальчика прооперировали, его состояние тяжелое.

Полицейские со служебной собакой обследовали место происшествия и опросили очевидцев. Также был проведен поквартирный обход жильцов дома.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Напомним, в Харькове четверо пьяных парней устроили стрельбу по прохожим из окна.