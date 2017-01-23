В Киеве задержали гражданку РФ, сбежавшую из львовской психбольницы Против женщины открыты два уголовных производства.

Правоохранители 21 января задержали гражданку РФ, которая 18 января совершила побег из психиатрической больницы Львова, где проходила стационарную психиатрическую экспертизу.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Задержали 31-летнюю Елену Яковлеву в одном из хостелов Киева.

Против нее открыты уголовные производства по ч.1, ч.2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, - наказывается лишением свободы на срок до четырех лет) и ч.2 ст. 345 УК Украины (угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении работника правоохранительного органа - наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на тот же срок).

Напомним, в июне 2016 года женщина приехала во Львов и родила ребенка, которого она оставила в роддоме. Медработники передали ребенка в детский дом. В сентябре 2016 года Яковлева пришла в ЗАГС и потребовала свидетельство о рождении ребенка. Документ ей не выдали. После этого она разбила окна в здании и облила кислотой одну из сотрудниц ЗАГСа. На россиянку завели дело по статье "хулиганство".

В декабре Яковлева разбила окно в Шевченковском отделе полиции, после чего ее задержали. Согласно постановлению Лычаковского суда от 21 декабря 2016 года, женщину направили в психиатрическую больницу для прохождения судебно-психологической экспертизы. 18 января она оттуда сбежала.