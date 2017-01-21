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В Киеве ночью застрелили адвоката

Убийца подошел к юристу сзади и выстрелил ему в голову.

В Киеве в ночь на субботу, 21 января, был убит 46-летний адвокат. Происшествие случилось ночью в Днепровском районе столицы на улице Никольско-Слободская возле дома, где проживал убитый.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, убийца подошел к юристу сзади и выстрелил ему в голову. От полученного ранения он скончался в больнице.

На месте убийства обнаружили стреляную гильзу калибра 7,65 мм, которую отправили для проведения экспертизы.

По факту умышленного убийства начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Проводятся все необходимые следственные и розыскные мероприятия для установления подозреваемого.

Следствие рассматривает ряд версий совершения преступления, в частности убийство с целью ограбления, личная жизнь и профессиональная деятельность, поскольку убитый работал адвокатом.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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Тэги: Киев, убийство

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