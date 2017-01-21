В житомирской гимназии произошло массовое отравление учеников На данный момент возбудитель не определен.

Фото: gymnasium23.edukit.zt.ua / А.Морозов

13 учеников Житомирской городской гуманитарной гимназии №23 попали в больницу с отравлением, еще одна семья отказалась от госпитализации.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Житомира.

"Все необходимые анализы собраны, на данный момент возбудитель не определен. Проведены экспресс-тесты - сальмонеллез не обнаружен. Большинство признаков указывают на то, что это бактериальная инфекция, поэтому все дети получают антибактериальную и дезинтоксикационную терапию", - рассказал заммэра Матвей Хренов.

В столовой гимназии начаты проверки. С понедельника, 23 января, она будет закрыта до выяснения причин отравления. По желанию родителей дети смогут питаться в других учебных заведениях города.

Горсовет призывает родителей в случае выявления симптомов отравления немедленно обращаться за квалифицированной медицинской помощью в детскую городскую больницу (инфекционное отделение).

Напомним, 15 января в Харькове семья из семи человек попала в больницу после отравления неизвестным веществом, среди пострадавших - 10-летняя девочка