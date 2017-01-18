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В Харькове в жилом доме взорвалась граната

Один человек погиб, еще один получил ранения.

В Харькове в жилом доме взорвалась граната
Фото: 5.ua

В Харькове в жилом доме на улице Фейербаха произошел взрыв гранаты, сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.Правоохранители выяснили, что житель квартиры вместе со своим товарищем распивали алкогольные напитки. Во время застолья гость увидел в руках друга гранату и, пытаясь ее забрать, выдернул чеку. В результате произошел взрыв.

Житель квартиры, 39-летний мужчина, погиб на месте. Его товарищ был доставлен в больницу с многочисленными осколочными ранениями.

Во время осмотра квартиры было обнаружено 50 г дымного пороха и около 20 патронов. Предварительно установлено, что оба мужчины не были военнослужащими. Сейчас выясняется, с какой целью в квартире хранились боеприпасы.

Следователем открыты уголовные производства по статьям 115 (умышленное убийство) и 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что житель Одесской области развесил на заборе гранаты и угрожал их взорвать.

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Тэги: Харьков, граната

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