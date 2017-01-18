Полицию Запорожской области возглавил проректор университета МВД из Днепра
Олег Золотоноша начал службу в органах внутренних дел в 1998 году.
Начальником главного управления Национальной полиции в Запорожской области назначен Олег Золотоноша - первый проректор Днепропетровского государственного университета внутренних дел, кандидат юридических наук.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Сегодня замглавы НПУ Алексей Руденко представил нового руководителя личному составу.
Золотоноша начал службу в органах внутренних дел в августе 1998 года. После окончания академии МВД продолжил службу на оперативных и руководящих должностях ГУМВД Украины в Днепропетровской области.
С июня 2014 года по ноябрь 2015 года - начальник Управления противодействия преступности в сфере экономики ГУМВД Украины в Днепропетровской области.
С декабря 2015 по 2016 год - первый проректор Днепропетровского государственного университета внутренних дел, кандидат юридических наук.
Во время своего выступления Золотоноша рассказал, что основной задачей для него и его подчиненных является защита населения и обеспечение правопорядка. При этом он пообещал, что "будет защищать и отстаивать каждого полицейского, который действует в рамках закона".
Напомним, в марте 2014 года МВД уволило начальника управления Нацполиции Запорожской области Владимира Сербу и назначило 52-летнего Ольховского, который с января 2006 по январь 2007 года уже занимал эту должность.
В октябре 2016 года Ольховский был уволен с должности.