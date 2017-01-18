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Полицию Запорожской области возглавил проректор университета МВД из Днепра

Олег Золотоноша начал службу в органах внутренних дел в 1998 году.

Полицию Запорожской области возглавил проректор университета МВД из Днепра
Олег Золотоноша
Фото: npu.gov.ua

Начальником главного управления Национальной полиции в Запорожской области назначен Олег Золотоноша - первый проректор Днепропетровского государственного университета внутренних дел, кандидат юридических наук.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Сегодня замглавы НПУ Алексей Руденко представил нового руководителя личному составу.

Золотоноша начал службу в органах внутренних дел в августе 1998 года. После окончания академии МВД продолжил службу на оперативных и руководящих должностях ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

С июня 2014 года по ноябрь 2015 года - начальник Управления противодействия преступности в сфере экономики ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

С декабря 2015 по 2016 год - первый проректор Днепропетровского государственного университета внутренних дел, кандидат юридических наук.

Фото: npu.gov.ua

Во время своего выступления Золотоноша рассказал, что основной задачей для него и его подчиненных является защита населения и обеспечение правопорядка. При этом он пообещал, что "будет защищать и отстаивать каждого полицейского, который действует в рамках закона".

Напомним, в марте 2014 года МВД уволило начальника управления Нацполиции Запорожской области Владимира Сербу и назначило 52-летнего Ольховского, который с января 2006 по январь 2007 года уже занимал эту должность.

В октябре 2016 года Ольховский был уволен с должности.

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Тэги: Запорожская область, Национальная полиция

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