Кличко сообщил о планах открыть станцию метро "Львовская брама" Мэр хочет запустить станцию в эксплуатацию в 2018 году.

"Львовская брама" Фото: Олена Задорожна

Мэр Киева Виталий Кличко хочет открыть станцию метрополитена "Львовская брама" в 2018 году.

Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.

"Я надеюсь, в этом году будут инвестированы большие средства и уже в следующем году "Львовская брама" будет запущена в эксплуатацию", - сказал Кличко.

Напомним, станция киевского метрополитена "Львовская брама" на Сырецко-Печерской линии между станциями "Лукьяновская" и "Золотые ворота" сейчас законсервирована. Ее строительство было начато в 1991 году, но работы были заморожены в 1996 году из-за отсутствия комплексного решения реконструкции Львовской площади, где был запланирован выход со станции, и по причине нехватки средств.

Власти города периодически заявляли о скором начале достройки станции, но фактически работы не начинались.