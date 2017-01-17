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Кличко сообщил о планах открыть станцию метро "Львовская брама"

Мэр хочет запустить станцию в эксплуатацию в 2018 году.

Кличко сообщил о планах открыть станцию метро "Львовская брама"
"Львовская брама"
Фото: Олена Задорожна

Мэр Киева Виталий Кличко хочет открыть станцию метрополитена "Львовская брама" в 2018 году.

Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.

"Я надеюсь, в этом году будут инвестированы большие средства и уже в следующем году "Львовская брама" будет запущена в эксплуатацию", - сказал Кличко.

Напомним, станция киевского метрополитена "Львовская брама" на Сырецко-Печерской линии между станциями "Лукьяновская" и "Золотые ворота" сейчас законсервирована. Ее строительство было начато в 1991 году, но работы были заморожены в 1996 году из-за отсутствия комплексного решения реконструкции Львовской площади, где был запланирован выход со станции, и по причине нехватки средств.

Власти города периодически заявляли о скором начале достройки станции, но фактически работы не начинались.

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Тэги: Киев, метрополитен, Виталий Кличко

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