Приближение к празднику Государство к этому отношения не имело. И не имеет сегодня. Как всегда. За все годы нашей деятельности никто из высших чиновников страны не захотел присоединиться, хотя бы минимально, к переводу и изданию книг, рекомендованных нам самыми известными психиатрами Северной Америки и Европы. Что ж, и без участия нашего государства мы перевели, издали и распространили 139 книг. Наше родное независимое государство издавало другие книги, их основное отличие от прежней, советской медицинской литературы было таким: украинский язык, зачастую, очень плохой. Мы же издавали книги на русском языке, так как наши западные доноры требовали от нас соблюдения двух условий: бесплатное распространение в профессиональной среде и дарения части тиража в Белоруссию, Россию, Грузию и Молдову. Был лишь один высший чиновник, помогавший нам распространять книги в Украине – министр (ещё в период президентства Кучмы) Раиса Богатырева. Увы, это было исключение. Другие министры наших книг боялись. Семен Глузман , психиатр

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Западные доноры устали от нас, от вечно просящей деньги Украины. От страны, категорически не желающей идти по пути реформ. «Под раздачу» попали и мы, наше специализированное издательство «Сфера» с собственной типографской линейкой. Мы перестали переводить, печатать и распространять книги. А государство продолжало и продолжает спонсировать издание плохих, архаичных учебников.

И вот два года назад мы, не имея западной финансовой поддержки, решились перевести и издать самое современное, самое умное в мире «Руководство по детской психиатрии». Два психиатра, оба – живущие и работающие в украинской провинции и не имеющие никаких научных степеней и званий, взялись за дело. Несколько месяцев тому назад я обратился через сайт «Левый берег» к богатым людям Украины. Ответ был немедленным и очень искренним. Свои деньги дали и богатые, и представители малого и среднего бизнеса, и совсем не зажиточные наши сограждане. Самый яркий для меня дар был таким – 100 гривень. По-видимому, человек прислал последнее.

Книга переведена, отредактирована. Объем – около 1400 страниц. В начале апреля, я надеюсь, будет презентация. Мы пригласим всех, кто помог нам, психиатрам, догнать наших зарубежных коллег в 21 веке. Это будет наш праздник! С нами будут мамы психически больных детей, психологи и юристы, социальные специалисты, экономисты, работающие в системе здравоохранения… Эта книга – и для них.

Как и в прежние времена, часть тиража мы отдадим в другие страны бывшего СССР, где ничего подобного нашей книге нет и не предвидится. Знаю, мы не сумеем послать книгу в Россию. Российские коллеги, прежде дружившие с нами, сегодня боятся продолжать свои профессиональные контакты в Украине. Впрочем, столь же недоступными для нас окажутся Крым и отгороженные войной территории Донбасса. Дикая ситуация: книга не о политике, не о солдатах Украинской Повстанческой Армии…

И всё равно – праздник. Еще один маленький шаг в Европу. Без участия государства? Что ж, не привыкать. Один лишь вопрос занимает меня сегодня: позволит ли нам высокопатриотичный Минздрав принять это «Руководство…» официально. Оно ведь переведено на русский язык. Совсем недавно очередным нашим министром был человек, совершенно не знавшим украинского языка. Он подписывал многие документы «не глядя», оттого бывали и серьезные недоразумения.

Вскоре всё увидим. И саму книгу, и решение Минздрава.