В Тернопольськой области из-за пожара в больнице эвакуировали более сотни человек Пожар был ликвидирован менее чем за полчаса.

Фото: dsns.gov.ua

В Тернопольской области произошел пожар в районной больнице в Теребовле, спасатели эвакуировали 125 человек.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о задымлении в подвале центральной районной больницы в Теребовле спасатели получили в субботу утром.

"Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар возник в подвальном помещении, площадь пожара составила 4 кв. м", - говорится в сообщении.

Из помещения больницы дежурным караулом и обслуживающим персоналом больницы было эвакуировано 125 человек, из них 8 тяжелобольных, 72 больных, 15 обслуживающего персонала и 30 посетителей. Травмированных и погибших на пожаре нет.

Отмечается, что пожар был ликвидирован менее чем за полчаса. По факту пожара проводится проверка, причина кго возникновения и материальный ущерб устанавливаются.

Как сообщалось, в пожарах на Рождество погибли четыре человека.