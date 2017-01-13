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Жительница Волновахи нашла под кроватью два миномета

Женщина рассказала, что не была в доме полгода.

Жительница Волновахи нашла под кроватью два миномета
Фото: dn.npu.gov.ua

В Волновахе Донецкой области местная жительница обнаружила в своем доме два миномета.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"В дежурную часть Волновахского отдела полиции поступило сообщение от 44-летней женщины, которая рассказала, что в помещении летней кухни под кроватью нашла подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные. Полицейские немедленно прибыли по указанному адресу, где действительно обнаружили два РПГ- 26", - говорится в сообщении.

Женщина рассказала, что сама она живет по соседству, а этот дом сдавала. При этом уже пять месяцев, по ее словам, там никто не живет, помещение пустует.

Фото: dn.npu.gov.ua

Полиция изъяла оружие и проводит проверку. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Напомним, в декабре жителю Ровенской области во двор подбросили мягкую игрушку с гранатой внутри.

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Тэги: боеприпасы, Донецкая область, Волноваха

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