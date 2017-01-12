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В результате обстрела Марьинки ранена местная жительница

64-летняя женщина доставлена в больницу, однако от госпитализации отказалась.

В результате обстрела Марьинки ранена местная жительница

Боевики обстреляли жилой сектор Марьинки. Местная жительница находилась на собственном огороде, когда в нее попал осколок, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

64-летняя женщина доставлена в больницу г. Курахово с ранением грудной клетки, однако от госпитализации отказалась.

Сообщение от медиков об этом поступило в дежурную часть Марьинского отделения полиции в 16:55 12 января.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

В полиции предварительно квалифицировали происшествие по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Накануне в Красногоровке в жилой пятиэтажный дом попала мина. Тяжелые ранения получил мужчина.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины, Марьинка

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