Трое морпехов, пропавших в серой зоне у Мариуполя, погибли С боевиками ведут переговоры о возврате тел.

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Трое военных, которые пропали 8 января возле линии разграничения на Мариупольском направлении, погибли.

Об этом пишет ТСН.uа со ссылкой на двоюродного брата одного из погибших бойцов.

По его словам, тела трех морских пехотинцев находятся у боевиков.

"Еще вчера мог быть обмен. Там к блокпосту подъехала комиссия из Киева, ждали их, а потом сепары написали, что не отдадут тела. Сегодня-завтра должны проводить переговоры, чтобы забрать тела", - сообщил родственник погибшего.

В свою очередь, спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге отказался подтверждать гибель военных.

"Есть заявления той стороны о том, что они нашли тела в военной форме… Рано говорить, пока не будут проведены опознание и экспертиза", - сообщил Мотузяник

По данным ТСН, погибли 23-летний, 30-летний и 54-летний бойцы. Морпехи выполняли задание возле линии разграничения, после чего не вернулись в место расположения. Их разыскивали несколько дней.