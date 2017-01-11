Арестован фермер, подозреваемый в хищении 15 млн гривен ГПЗКУ Предпринимателю сообщено о подозрении по трем статьям.

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Генеральная прокуратура сообщила о подозрении руководителю одного из фермерских хозяйств в Хмельницкой области, причастного к хищению имущества ОАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ).

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Отмечается, что установлена причастность задержанного к завладению более 15 млн гривен, принадлежащих ГПЗКУ.

"В ходе досудебного расследования установлено, что руководитель одного из фермерских хозяйств приобрел субъект предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности и путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений завладел денежными средствами на сумму 15,4 млн гривен, перечисленных ГПЗКУ за поставку зерна будущего урожая", - говорится в сообщении.

Предпринимателю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, то есть приобретение субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб государству), ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением) и по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, то есть составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекшее тяжкие последствия).

Отмечается, что фермер был задержан 9 января. 10 января ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере более 2,5 млн гривен.

Расследование продолжается и принимаются меры по выявлению других соучастников этих преступлений.

Напомним, 7 декабря 2016 года специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего и.о. председателя правления ГПЗКУ Валерия Томиленко.