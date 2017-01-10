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ГлавнаяОбществоПроисшествия

На мосту Патона в Киеве произошло жесткое лобовое столкновение

От удара один из автомобилей потерял двигатель.

Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Во вторник в Киеве на мосту Патона автомобиль Skoda, двигаясь в сторону левого берега, по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где врезался в BMW 7-series, который ехал навстречу.

Как сообщает корреспондент LB.ua, удар был такой силы, что из Skoda вылетел двигатель и, преодолев десяток метров, врезался в проезжавший Daewoo Lanos.

Прибывшие медики госпитализировали водителей Skoda и BMW с различными травмами. Пассажир, находивший в чешском авто, рассказал, что их, якобы, вытолкнул на встречную полосу автомобиль Daewoo.

В результате ДТП оказались заблокированы практически все полосы движения на мосту, образовался огромный затор в обоих направлениях.

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Виталий Мирошниченко

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Тэги: Киев, ДТП
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