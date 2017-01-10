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Журналист, расследующий гибель волонтера Галущенко, покинул Украину из-за угроз

Алексей Бобровников расследовал тему контрабанды в зоне АТО.

Журналист, расследующий гибель волонтера Галущенко, покинул Украину из-за угроз
Фото: detector.media

Журналист Алексей Бобровников, который расследует гибель волонтера Андрея "Эндрю" Галущенко на Донбассе, в декабре 2016 года покинул Украину из-за угроз. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

Бобровников с августа 2015 года работал над циклом журналистских расследований о контрабанде и полулегальной торговли в так называемой "серой зоне" Донецкой и Луганской областей. Сюжеты журналиста выходили в программе "ТСН.Неделя". В 2016 году Бобровников был признан победителем журналистского конкурса "Честь профессии" в номинации "Лучшая подача сложной темы". В июне 2016 года журналист уволился с "1+1".

"С первых дней расследования, посвященного «серой зоне», а точней, за два дня до убийства Андрея Галущенко, мне начали поступать угрозы физической расправы. Они приходили как в дружеской форме с похлопыванием по плечу, так и в форме угроз с оружием в руках", - написал Бобровников.

По его словам, угрозы продолжили поступать даже после того, как он прекратил работу над темой контрабанды в "серой зоне".

Напомним, волонтер Андрей Галущенко и сотрудник налоговой Дмитрий Жарук погибли 2 сентября в районе города Счастье Луганской области во время патрулирования зоны разграничения в составе мобильной группы по борьбе с контрабандой. В феврале 2016 года по подозрению в обстреле группы были задержаны два бывших бойца 92-й бригады ВСУ.

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Тэги: журналисты, контрабанда в зоне АТО, Алексей Бобровников, Андрей Галущенко
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