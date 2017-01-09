Во вторник в Киеве небольшой снег, до -6 На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Фото: facebook.com / Александр Цибульщак

Во вторник, 10 января, в Киеве облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -9 ...- 11 градусов, днем -4 ...- 6 градусов.

Об этом сообщает Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с пояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -14...-19 градусов, днем -6...-11 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура ночью -20 ...- 25 градусов, днем -10 ...-15 градусов.

В Моршине без существенных осадков, температура ночью -15 ...-17 градусов, днем -6 ...-8 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью -16 ...-18 градусов, днем -6 ...-8 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -16 ...-18 градусов, днем -7 ...-9 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8 ...-13 градусов, днем -4 ...-9 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, ночью в Днепропетровской области умеренный снег, на дорогах гололедица, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6 ...-11 градусов, днем -2 ...-7 градусов, в Днепропетровской области -3 ...-8 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -6 ...-1 градус, днем -2 ...-7 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, ночью в Запорожской и Херсонской областях умеренный снег, на дорогах гололедица, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью в Одесской области -14...-19 градусов, днем -6...-11 градусов, в Николаевской области ночью -8 ...-13 градусов, днем -4 ...-9 градусов, в Херсонской области ночью -5...-10 градусов, днем -2...-7 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -2 ...-7 градусов, днем -1 ...-4 градуса.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью -1 ...+1 градус, днем +4 ...+6 градусов.