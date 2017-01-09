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Журналист пытался провезти в Нидерланды обломки МН17

У журналиста нашли сумки с металлическими обломками и, вероятно, человеческими останками.

Журналист пытался провезти в Нидерланды обломки МН17
Обломки МН17
Фото: lifenews.ru

В аэропорту "Скипхол" в Нидерландах в субботу ночью, 7 января, полиция изъяла у нидерландского журналиста, который снимал документальный фильм в Донецке, обломки потерпевшего крушение на Донбассе самолета МН17.

У журналиста нашли сумки с металлическими обломками и, вероятно, человеческими останками, сообщает NLTimes.

"Полиция Нидерландов изъяла определенное количество деталей, связанных с МН17, включая вероятные человеческие останки, у журналиста-фрилансера Микеля Спеккерса в аэропорту "Скипхол" в субботу ночью", - говорится в сообщении.

Как прокомментировали в Генеральной прокуратуре Нидерландов, "разные сумки с металлическими частями и объектом, который может быть человеческими останками" попадут на экспертизу "как можно быстрее".

По словам журналиста, он поехал в Украину, чтобы снять документальный фильм о нынешней жизни в оккупированном Донецке. В то же время на месте катастрофы МН17 ему удалось найти обломки самолета, которые он решил привезти в Нидерланды "для поиска ответов на острые вопросы".

Полиция также отметила, что Спеккерс отказался передать охранникам правопорядка отснятый им на месте падения самолета МН17 фотографический и видеоматериал.

Как сообщалось, 28 сентября 2016 года в Нидерландах Совместная следственная группа, в которую входит Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, объявила, что самолет Малайзийских авиалиний рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года из ЗРК "Бук" который был привезен с территории России. Расследование также установило, что самолет был сбит именно ракетой типа 9М38, которая есть на вооружении модификации российского ЗРК "Бук".

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Тэги: Нидерланды, журналисты, катастрофа самолета Malaysia Airlines
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