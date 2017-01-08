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Снежная лавина сошла на дорогу на Закарпатье

На расчистку понадобилось три часа.

8 января в 13:45 на дорогу возле села Деловое в Закарпатской области сошла снежная лавина. Как сообщает местное управление ГосЧС, в результате была полностью перекрыта одна полоса. На ее расчистку понадобилось около трех часов.

Фото: zk.dsns.gov.ua

Фото: zk.dsns.gov.ua

По оценке спасателей, в Закарпатской области в ближайшие дни будет наблюдается умеренный уровень лавинной опасности.

В связи с этим туристам и местным жителям советуют не выходить в горы во время снегопада.

Если на человека идет лавина, нужно бежать в сторону, чтобы уйти с ее пути. Также можно спрятаться за скалой, деревом. В крайнем случае нужно лечь на землю, защитив голову руками, прижав колени к животу, ориентируя свое тело за движением лавины и дыша через одежду.

Если лавина начала сносить, нужно стараться выполнять плавательные движения, создав пространство вокруг лица и грудной клетки - это поможет дыханию, когда снежный ком остановится.

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Тэги: схождение лавины, Закарпатская область
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