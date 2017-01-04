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​В Николаевской области под колесами поезда погиб монтер

48-летний погибший в составе бригады работал на железнодорожном переезде.

​В Николаевской области под колесами поезда погиб монтер
Фото: cdn.tvc.ru

В Николаевской области в среду под колесами скоростного поезда сообщением Киев - Херсон погиб 48-летний монтер ремонтной бригады.

Об этом информирует отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Сообщение об инциденте на железнодорожной станции "Явкино" поступило правоохранителям в 13:50 4 января.

По предварительным данным, погибший в составе бригады работал на железнодорожном переезде.

Устанавливаются обстоятельства происшествия, проводятся следственные действия.

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Тэги: смерть, поезда, Николаевская область
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