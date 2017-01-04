​В Николаевской области под колесами поезда погиб монтер 48-летний погибший в составе бригады работал на железнодорожном переезде.

Фото: cdn.tvc.ru

В Николаевской области в среду под колесами скоростного поезда сообщением Киев - Херсон погиб 48-летний монтер ремонтной бригады.

Об этом информирует отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Сообщение об инциденте на железнодорожной станции "Явкино" поступило правоохранителям в 13:50 4 января.

По предварительным данным, погибший в составе бригады работал на железнодорожном переезде.

Устанавливаются обстоятельства происшествия, проводятся следственные действия.