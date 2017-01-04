Выборы на Донбассе возможны лишь через 2-3 года после освобождения территорий, - Тука "Не будет никакой трагедии если в течение этих лет на освобожденных территориях будут работать ВГА".

Фото: dyvys.in

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука убежден, что проведение выборов на Донбассе возможно лишь через несколько лет после освобождения оккупированных территорий.

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Я поддерживаю официальную позицию. По меньшей мере два-три года после освобождения должно пройти перед любыми выборами (на оккупированных территориях Донбасса, - ред.)", - сказал Тука

По его словам, не будет никакой трагедии если в течение этих лет на освобожденных территориях Донбасса будут работать военно-гражданские администрации.

Напомним, Тука убежден, что Украина вернет контроль над оккупированной территорией Донбасса в 2017 году или, максимум, в середине 2018 года.

Выборы на Донбассе - одно из обязательств Украины, зафиксированных в Минских соглашениях. Однако Украина требует, чтобы сперва установилась полная тишина на фронте и была размещена вооруженная полицейская миссия ОБСЕ.

В октябре президент Франции Франсуа Олланд заявил, что невыполнение Минских договоренностей может привести к "замораживанию" вооруженного конфликта на Донбассе и призвал Украину сначала провести там местные выборы, а потом возвращать контроль над границей.