Климкин и глава ОБСЕ обсудят перспективы полицейской миссии на Донбассе Украинский министр сопроводит Курца во время поездки в Донецкую область.

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Министр иностранных дел Павел Климкин будет поднимать вопрос полицейской миссии на Донбассе во время визита в Украину председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Австрии Себастьяна Курца.

Об этом говорится на сайте украинского МИД.

3-4 января Курц поедет в Донецкую область, чтобы ознакомиться с ситуацией. Сопровождать министра будет Кликин. Они должны обсудить планы Австрии как председательствующей страны ОБСЕ на 2017 год. В том числе Украина намерена поговорить о перспективах развертывания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, укреплении потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине с целью осуществления эффективного мониторинга и верификации выполнения Минских договоренностей.

Запланирована встреча министров с руководством местных администраций, членами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним, что ранее Курц обещал, что во время своего председательства в ОБСЕ в 2017 году Австрия будет прилагать усилия для смягчения санкций Евросоюза против России. Глава МИД Австрии отмечал необходимость изменения тенденции в отношениях с Россией и ухода от мышления в категориях "холодной войны". Вместо этого, по мнению Курца, в ответ "на каждое положительное изменение на местах" следует "пошагово смягчать санкции".

Во вторник-среду действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц и министр иностранных дел Павел Климкин осуществят рабочий визит в Донецкую область.