В центре Киева попрощались с погибшим в АТО бойцом "Козаком" Леонид Проводенко погиб 29 декабря в бою под Авдеевкой.

В Киеве попрощались с Леонидом Проводенко, 53-летним бойцом отдельного мотопехотного батальона с позывным "Козак", который погиб 29 декабря в районе Авдеевки.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

Общественное прощание началось в 11:00 в центре Киева, а после этого бойца в последний путь провели на Лукьяновском кладбище.

Леонид Проводенко погиб 29 декабря во время боя с боевиками в районе Авдеевки. Его тело террористы похитили, а потом издевались над ним, снимая все это на видео.