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В центре Киева попрощались с погибшим в АТО бойцом "Козаком"

Леонид Проводенко погиб 29 декабря в бою под Авдеевкой.

В Киеве попрощались с Леонидом Проводенко, 53-летним бойцом отдельного мотопехотного батальона с позывным "Козак", который погиб 29 декабря в районе Авдеевки.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Общественное прощание началось в 11:00 в центре Киева, а после этого бойца в последний путь провели на Лукьяновском кладбище.

Леонид Проводенко погиб 29 декабря во время боя с боевиками в районе Авдеевки. Его тело террористы похитили, а потом издевались над ним, снимая все это на видео.

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Тэги: Киев, митинги и массовые акции, погибшие в АТО
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