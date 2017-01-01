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В Каменском во время празднования Нового года загорелся исполком
Предварительная причина возгорания – петарда.
Около трех часов ночи во время массового празднования Нового года на площади Калнышевского в Каменском (бывший Днепродзержинск) произошел пожар в здании горисполкома, пишет местное издание "Кстати".
Горело помещение на 4-м этаже, где расположен департамент финансов.
Предварительная причина возгорания – петарда, которая неизвестно как долетела на такую высоту. Официально причина пока не названа.
Напомним, полиция заявила, что новогодняя ночь прошла без особых происшествий.