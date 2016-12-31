Как деньги Приватбанка исчезли через "транзитные банки"
Как деньги Приватбанка исчезли через "транзитные банки"
Молдова: пророссийский разворот откладывается
Молдова: пророссийский разворот откладывается
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
Дітей потрібно готувати до життя, а не до екзаменів
Дітей потрібно готувати до життя, а не до екзаменів
Информационный терроризм. Украинское измерение
Информационный терроризм. Украинское измерение
Государство боли
Государство боли
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Овидиопольский убийца арестован без права залога

Подозреваемый заявил, что убил женщину и ее ребенка из мести.

Житель Овидиополя Дмитрий Погорелов, которого подозревают в жестоком убийстве женщины и ее двухлетней дочери, заявил, что совершил преступление из мести. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Фото: od.npu.gov.ua

"В результате проведения спецоперации 31-летнего злоумышленника задержали в течение суток в посадке под Овидиополем. На протяжении ночи он скрывался от полиции в одном из домов дачного кооператива в Овидиопольском районе. Сейчас задержанного допрашивают в Овидиопольском отделе полиции. По его словам, преступление он совершил из-за мести и намеревался запугать всю Одессу", - говорится в сообщении.

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

В прокуратуре Одесской области агентству УНИАН сообщили, что Погорелов вечером 30 декабря был арестован без права залога.

"В Овидиополе районный суд удовлетворил ходатайство Ильичевской местной прокуратуры об избрании подозреваемому в убийстве ребенка и женщины меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказала пресс-секретарь прокуратуры Инна Верба.

Досудебное расследование осуществляется по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, умышленное убийство малолетнего ребенка), ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога), ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Напомним, 29 декабря около 14 часов дня 31-летний житель Овидиополя Дмитрий Погорелов, будучи пьяным, поджег дом другого местного жителя. После этого он в соседнем доме жестоко убил женщину и ее двухлетнего ребенка, обезглавив обоих, и тоже поджег дом.

Затем на грузовике MAN подозреваемый в убийстве поехал в сторону Одессы. По предварительным данным, он хотел въехать на автомобиле в толпу людей, но ему не дали попасть в город. Тогда злоумышленник свернул с трассы в поле, бросил грузовик в стерне и скрылся от полицейских.

На следующий день его задержали в посадке недалеко от Овидиополя. До этого он скрывался в одном из домов дачного кооператива в Овидиопольском районе. Во время задержания Погорелов сопротивления не оказывал.

Новости по теме:

Тэги: Одесская область, овидиопольский убийца
Реклама

Читайте в разделе