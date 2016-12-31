Овидиопольский убийца арестован без права залога Подозреваемый заявил, что убил женщину и ее ребенка из мести.

Житель Овидиополя Дмитрий Погорелов, которого подозревают в жестоком убийстве женщины и ее двухлетней дочери, заявил, что совершил преступление из мести. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Фото: od.npu.gov.ua

"В результате проведения спецоперации 31-летнего злоумышленника задержали в течение суток в посадке под Овидиополем. На протяжении ночи он скрывался от полиции в одном из домов дачного кооператива в Овидиопольском районе. Сейчас задержанного допрашивают в Овидиопольском отделе полиции. По его словам, преступление он совершил из-за мести и намеревался запугать всю Одессу", - говорится в сообщении.

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

В прокуратуре Одесской области агентству УНИАН сообщили, что Погорелов вечером 30 декабря был арестован без права залога.

"В Овидиополе районный суд удовлетворил ходатайство Ильичевской местной прокуратуры об избрании подозреваемому в убийстве ребенка и женщины меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказала пресс-секретарь прокуратуры Инна Верба.

Досудебное расследование осуществляется по п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, умышленное убийство малолетнего ребенка), ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога), ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

Напомним, 29 декабря около 14 часов дня 31-летний житель Овидиополя Дмитрий Погорелов, будучи пьяным, поджег дом другого местного жителя. После этого он в соседнем доме жестоко убил женщину и ее двухлетнего ребенка, обезглавив обоих, и тоже поджег дом.

Затем на грузовике MAN подозреваемый в убийстве поехал в сторону Одессы. По предварительным данным, он хотел въехать на автомобиле в толпу людей, но ему не дали попасть в город. Тогда злоумышленник свернул с трассы в поле, бросил грузовик в стерне и скрылся от полицейских.

На следующий день его задержали в посадке недалеко от Овидиополя. До этого он скрывался в одном из домов дачного кооператива в Овидиопольском районе. Во время задержания Погорелов сопротивления не оказывал.