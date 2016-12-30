Четверо военных пострадали при неосторожном обращении с гранатой
Еще один военный совершил самоубийство.
Граната РГД-5
Главный военный прокурор Анатолий Матиос в своем фейсбуке написал в сообщении о задержании взяточника из Минобороны, что потери на фронте составили восемь военных.
При этом по официальным данным Минобороны, вчера в боевых действиях на Донбассе получили ранения трое военных.
Позже Матиос уточнил, что вчера трое военных получили ранения в боях, еще четверо пострадали при неосторожном обращении с гранатой РГД-5 и один военнослужащий совершил самоубийство.
Были ли погибшие при взрыве гранаты, Матиос не уточнил, как и то, где именно произошел инцидент.
Напомним, боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 военных, небоевые - 256.