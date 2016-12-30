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Четверо военных пострадали при неосторожном обращении с гранатой

Еще один военный совершил самоубийство.

Четверо военных пострадали при неосторожном обращении с гранатой
Граната РГД-5
Фото: 5.ua

Главный военный прокурор Анатолий Матиос в своем фейсбуке написал в сообщении о задержании взяточника из Минобороны, что потери на фронте составили восемь военных.

При этом по официальным данным Минобороны, вчера в боевых действиях на Донбассе получили ранения трое военных.

Позже Матиос уточнил, что вчера трое военных получили ранения в боях, еще четверо пострадали при неосторожном обращении с гранатой РГД-5 и один военнослужащий совершил самоубийство.

Были ли погибшие при взрыве гранаты, Матиос не уточнил, как и то, где именно произошел инцидент.

Напомним, боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 военных, небоевые - 256.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины, Анатолий Матиос
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