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В Крыму без света остались 28 тыс. человек

На полуострове непогода.

В Крыму без света остались 28 тыс. человек
Фото: 7dniv.info

В Крыму происходят отключения электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий, (ветер до 15 м/с, снег).

Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики России.

Отключения начались с 11:00 (10:000 по киевскому времени) и продолжаются по настоящее время.

Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 27 800 человек) в городах Судак и Джанкой, в 88 населенных пунктах Симферопольского, Красно-Перекопского, Феодосийского, Керчинского, Евпаторийского и Первомайского районов. Мощность отключенных потребителей – 15,48 МВт.

Стоит отметить, что 27 декабря предприятие "Крымэнерго" предупредило о плановых отключениях электроэнергии в январе, якобы из-за планового ремонта.

С декабря 2015 по май 2016 года Россия запустила четыре нити энергомоста в Крым.

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Тэги: Крым, электроснабжение
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