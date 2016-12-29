Житель Овидиополя отрезал голову женщине и ее двухлетней дочери (обновлено) Убийцу ищут в полях под Одессой.

Фото: od.npu.gov.ua

В городе Овидиополь (Одесская область) в четверг было совершено жестокое двойное убийство. Жертвами преступника стали 42-летняя женщина и ее двухлетняя дочь.

Об этом сообщила одесская полиция.

На линию 102 поступил звонок о пожаре. Во время проверки указанной информации в одной из комнат дома был обнаружен обгоревший женской труп, в другой - тело ребенка. Оба трупа были с отсеченными головами.

В убийстве подозревается 31-летний местный житель, который скрылся с места происшествия на белом грузовике MAN (ВН 6691 ЕН).

Введен в действие оперативный план "Сирена". Убийцу разыскивают в полях под Одессой, где последний раз видели грузовик.

Соседи убитой женщины рассказали "Думской" обстоятельства преступления. Убийца сначала проник в дом брата женщины, он занимает высокую должность в налоговой инспекции Одессы. Особняк оказался пустым, так как хозяин с семьей сейчас отдыхает в Карпатах. Тогда злоумышленник поджег жилище, после чего огородами перебрался в дом сестры налоговика, где расправился с ней и ее двухлетней дочкой, после чего устроил пожар и там. Затем он сел в грузовик MAN, принадлежащий семье, и уехал.

Муж убитой в это время тушил горящий дом шурина.

Напомним, в Киеве полицейские задержали иностранца, который за 5 тыс. долларов заказал убийство своего конкурента по бизнесу.