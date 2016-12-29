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Штаб АТО насчитал 50 обстрелов в среду

В районе Крутой Балки произошло боестолкновение.

Штаб АТО насчитал 50 обстрелов в среду
Фото: EPA/UPG

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 50 обстрелов на Донбассе.

На Мариупольском направлении из 120 миллиметровых минометов оккупанты обстреляли Марьинку и Водяное, из 82 миллиметровых – Красногоровку, Талаковку и Широкино, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Талаковку, Павлополь, Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку, сообщает штаб АТО.

На Донецком направлении из 120 миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов российско-оккупационные войска вели огонь по позициям военных в районе Луганского. Из гранатометов – по Майорску, а из стрелкового оружия – вблизи Троицкого, Авдеевки, Зайцевого и Новоселовки Второй. В районе Крутой Балки произошло боестолкновение.

На Луганском направлении из вооружения БМП оккупанты обстреливали Балку Кошарную, из стрелкового оружия – Крымское, Станицу Луганскую и Малиновое.

Напомним, во вторник на Донбассе не погиб и не был ранен ни один украинский военнослужащий.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины
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