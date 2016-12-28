Кабмин разрешил Минсоцполитики получать информацию о переселенцах от пограничников Власти готовят новую систему контроля за соцвыплатами.

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Кабинет министров утвердил обмен информацией между Государственной пограничной службой и Министерством социальной политики о выезде за границу либо на неподконтрольные территории вынужденных переселенцев.

Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики.

Напомним, в апреле власти анонсировали новую систему контроля за тем, законно ли получают соцвыплаты люди, зарегистрированные как переселенцы. Это будут делать с помощью электронного реестра внутренне перемещенных лиц. Держателем реестра будет Минсоцполитики, а вести его будет Пенсионный фонд. Он будет обмениваться данными с Государственной пограничной службой. Та, в свою очередь, будет фиксировать данные о тех, кто едут на неподконтрольную территорию и являются получателями пенсий или соцвыплат.

Если лицо не вернется на территорию, подконтрольную Украине, на протяжении 60 дней, действие справки переселенца будет прекращено.