Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Государство боли
Государство боли
Информационный терроризм. Украинское измерение
Информационный терроризм. Украинское измерение
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
“Де моє право на якісну освіту”?
“Де моє право на якісну освіту”?
Cовет НБУ: "Мы не ожидали, насколько все плохо"
Cовет НБУ: "Мы не ожидали, насколько все плохо"
ГлавнаяОбществоЖизнь

Кабмин разрешил Минсоцполитики получать информацию о переселенцах от пограничников

Власти готовят новую систему контроля за соцвыплатами.

Кабмин разрешил Минсоцполитики получать информацию о переселенцах от пограничников
Фото: slovoidilo.ua

Кабинет министров утвердил обмен информацией между Государственной пограничной службой и Министерством социальной политики о выезде за границу либо на неподконтрольные территории вынужденных переселенцев.

Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики.

Напомним, в апреле власти анонсировали новую систему контроля за тем, законно ли получают соцвыплаты люди, зарегистрированные как переселенцы. Это будут делать с помощью электронного реестра внутренне перемещенных лиц. Держателем реестра будет Минсоцполитики, а вести его будет Пенсионный фонд. Он будет обмениваться данными с Государственной пограничной службой. Та, в свою очередь, будет фиксировать данные о тех, кто едут на неподконтрольную территорию и являются получателями пенсий или соцвыплат.

Если лицо не вернется на территорию, подконтрольную Украине, на протяжении 60 дней, действие справки переселенца будет прекращено.

Новости по теме:

Тэги: Госпогранслужба, Кабмин, Минсоцполитики, вынужденные переселенцы
Реклама

Читайте в разделе

  • Штаб АТО насчитал 22 обстрела с полуночи
    Штаб АТО насчитал 22 обстрела с полуночи
    С полуночи и до 18:00 российско-оккупационные войска совершили 22 обстрела на Донбассе. На Мариупольском направлении из 82-миллиметровых минометов враг обстрелял Красногоровку, а из крупнокалиберных пулеметов…
  • "Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
    "Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
    "Укрзалізниця" запустила поїзд Київ-Львів-Перемишль 23 грудня. Поїзд долає відстань з Києва до Перемишля швидше за автобус та дешевше за літак. Де буде проходити митний контроль? Чому поїзд їде лише…
  • В Ровенской области закрыли 18 игорных заведений
    В Ровенской области закрыли 18 игорных заведений
    Полиция закрыла 16 игорных заведений в Ровно и два в Старом селе Рокитновском районе. Изъяли 71 системный блок, 75 мониторов, 20 автоматов типа «однорукий бандит» и около восьми тысяч гривен, сообщается…
  • В Одессе нашли подпольное производство ювелирных изделий Chanel и Cartier
    В Одессе нашли подпольное производство ювелирных изделий Chanel и Cartier
    В Одессе по ул. Софиевская организовали производство поддельных ювелирных изделий Baraka, Chanel, Damiani и Cartier. Как сообщается на сайте областной прокуратуры, в ходе обыска правоохранители обнаружили…
  • В Марганце поймали убийцу трех человек
    В Марганце поймали убийцу трех человек
    29-летнего жителя Марганца 27 декабря задержали по подозрению в убийстве 63-летнего знакомого. Преступник на допросе сознался, что лишил жизни еще двух человек. Об этом сообщается на сайте прокуратуры…
  • В Донецке взорвалась машина с перебежчиком из СБУ
    В Донецке взорвалась машина с перебежчиком из СБУ
    20 декабря в центре Донецка по ул. Артема, 147 взорвалась машина, в которой находился бывший замначальника следственного отдела УСБУ в Донецкой области Евгений Косяк. Ему оторвало ноги. О мощном взрыве…
  • В деле Толстошеева проведут еще одну экспертизу
    В деле Толстошеева проведут еще одну экспертизу
    В уголовном производстве по факту смертельного ДТП возле станции метро "Левобережная" в Киеве с участием Станислава Толстошеева назначена еще одна судебно-медицинская экспертиза, сообщил генеральный прокурор…
  • Кабмин повысил минимальную стипендию до 1100 гривен
    Кабмин повысил минимальную стипендию до 1100 гривен
    Кабинет министров в среду утвердил новый порядок выплаты стипендий, который предусматривает сокращение количество получателей и ее повышение до 1100 гривен. Об этом пишет "Интерфакс-Украина". Основой…
  • В четверг в Киеве до -2 градусов
    В четверг в Киеве до -2 градусов
    В четверг, 29 декабря, в Киеве облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем 0...-2 градуса.…
  • ​В Сумах задержали женщину с килограммом марихуаны
    ​В Сумах задержали женщину с килограммом марихуаны
    В Сумах возле одного из вузов полиция задержала 33-летнюю женщину с килограммом наркотиков. Об этом сообщается на сайте полиции. "Во время личного досмотра женщины правоохранители обнаружили и изъяли…