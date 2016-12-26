Решение проблем киевских коммунальных кинотеатров может начаться уже в следующем году На капитальный ремонт помещение в течение двух лет выделят 30 млн гривен.

Решение проблемы модернизации киевских коммунальных кинотеатров может начаться уже в следующем году. Соответствующий проект решения зарегистрировали представители 4 фракций в Киевсовете: лидер гражданской кампании «Спасти «Братиславу» Анна Свириденко (ВО «Батькивщина»), Олесь Маляревич («Солидарность»), Александр Бродский («Единство») и Михаил Будилов (ВО «Свобода).

Проектом решения предусматриваются изменения к Комплексной городской целевой программе «Столичная культура 2016-2018» о выделении 30 млн. гривен в течение двух следующих лет на капитальный ремонт помещений коммунальных кинотеатров и модернизации оборудования для кинопоказа. По мнению его авторов, это будет способствовать повышению конкурентоспособности муниципальных объектов, увеличению зрительской аудитории, росту кассовых сборов.

«В рамках общественной кампании «Спасти «Братиславу» мы проводили консультации и широкие открытые дискуссии с экспертами, представителями власти и общественности, по ревитализации этого коммунального кинотеатра. И первым пунктом дорожной карты решения проблемы, которую нам удалось наработать, стало проведение технической экспертизы состояния здания и выяснения необходимости и целесообразности ее сохранения в существующем виде или перестройки. Поэтому я, как депутат Киевсовета, выступила с инициативой закладки в городской бюджет соответствующих средств», - комментирует Анна Свириденко.

«Благодаря сотрудничеству с директором КП «Киевкинофильм» Денисом Хомичем, нам удалось подготовить и зарегистрировать совместный документ, на котором, кроме моего, были еще подписи Олеся Маляревича, Александра Бродского и Михаила Будилова. Мы с коллегами сразу нашли понимание в этом вопросе, ведь у каждого из нас есть своя «Братислава». Это кинотеатры «Краков» на Русановке, «Киото» на Лесном и «Им. Гагарина» на Сырце. Мы не имеем права допустить, чтобы они приходили в упадок как центры культурной жизни районов города, и, в конце концов, превратились бы в стихийные свалки, места, где бы пьянствовали и употребляли наркотики, или на очередные строительные площадки, расположенные вплотную к жилым домам. Думаю, что депутатский корпус поддержит нашу инициативу, ведь современной европейской столице позарез нужны современные полифункциональные общественно-культурные центры, и этого можно достичь, благодаря реновации существующей сети коммунальных кинотеатров», - подчеркнула Анна Свириденко.

Гражданская кампания «Спасти «Братиславу» началась в марте 2016 года по инициативе жителей Оболонского района и активистов ОО «Правозащита Оболони». Целью кампании является недопущение уничтожения коммунального кинотеатра «Братислава», который находится по адресу вул. А.Архипенко (М.Залки), 5.