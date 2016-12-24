Полиция обнародовала фоторобот одного из погромщиков синагоги в Умани У разыскиваемого деформировано ухо.

Полиция обнародовала фоторобот одного из участников погрома синагоги в Умани.

На сайте полиции выложены приметы разыскиваемого: на вид 30-35 лет, рост около 175 см, телостроение среднее, лицо - среднее округлое, кожа лица светлого цвета, волосяной покров на голове отсутствует; глаза - голубые, брови - узкие, не выразительные; нос - широкий с горбом, в области переносицы - веснушки; рот - средний, прямой, правая ушная раковина в верхней части деформирована в результате травмы.

Был одет в светло-серую куртку ниже пояса, синие джинсы, темно-коричневые ботинки.

Напомним, в ночь на 21 декабря группа молодых людей ворвались в синагогу в Умани на могиле рабби Нахмана, они облили помещение красной краской и забросали кусками свинины. Погромщики оставили в помещении свиную голову с вырезанной на ней свастикой.

Изначально нападение полиция квалифицировала как хулиганство (часть 2 статьи 296 Уголовного кодекса), но потом трактовка правонарушения была изменена на ч. 3 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).