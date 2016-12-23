Поезд Ужгород - Киев сбил насмерть мужчину во Львовской области Причины происшествия выясняются.

Фото: Александр Рудоманов

Во Львовской области на железнодорожном перегоне "Песочная - Надетычи" пассажирский поезд сбил насмерть 47-летнего мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской обладминистрации.

"Вчера, 22 декабря, в 22:05 пассажирским поездом № 100 сообщением "Ужгород - Киев" был смертельно травмирован житель села Песочное Николаевского района, 1969 года рождения", - говорится в сообщении.

Задержки движения железнодорожного транспорта не было.

Причины происшествия выясняются, проводится доследственная проверка.

Напомним, 20 декабря в Донецкой области на нерегулируемом железнодорожном переезде "Шахта Кураховская" автобус, перевозивший работниц предприятия, столкнулся с поездом. Получили травмы четыре женщины.