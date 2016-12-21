Украина выдаст Италии подозреваемого в краже картин из музея в Вероне Ранее 17 произведений искусства торжественно передали музею "Кастельвеккио".

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Генеральная прокуратура Украины выдаст итальянским правоохранителям подозреваемого в краже картин из музея в Вероне.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган в Фейсбуке.

Она напомнила, что сегодня 17 произведений искусства были торжественно переданы властям Италии.

"Кроме того, был задержан один из соучастников похищения картин. Сейчас Генпрокуратурой принято решение о его выдаче компетентным органам Итальянской республики в течение ближайших недель", - написала она.

Напомним, в мае украинским пограничникам удалось конфисковать эти картины в Одесской области. Они были похищены в ноябре прошлого года из музея в Вероне. Работы авторства Рубенса, Тинторетто, Пизанелло, Карото и Мантеньи готовили к переправе на территорию Молдовы. Их задержали в 1,5 км от государственной границы.

В краже были задействованы братья, один из которых был охранником в музее. Преступники сымитировали нападение на охрану и совершили кражу. Они выполняли заказ, который получили из одного из регионов России, вероятно от одного из частных коллекционеров из Чечни.

Стоимость коллекции превышает 16 млн евро.