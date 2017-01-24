ОБСЕ призвала Россию снять обвинения с крымского журналиста Семены
Дуня Миятович обвинила РФ в желании заставить замолчать критиков.
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович призвала Россию снять обвинения с задержанного в Крыму журналиста издания "Крым. Реалии" Николая Семены.
Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.
"Случай с Семеной напоминает нам всем о произвольной практике заставить замолчать критиков в Крыму. Преследование журналиста за выражение своих взглядов совершенно неприемлемо. Я призываю снять все обвинения против Семены", - заявила Миятович.
В сообщении отмечается, что Семене было предъявлено обвинение в публичных призывах к действиям, нарушающим территориальную целостность России за публикацию статьи, написанной журналистом, в котором он выразил свое мнение о статусе полуострова.
В случае признания журналиста виновным ему грозит до пяти лет лишения свободы.
"Я еще раз призываю всех тех, кто несет ответственность за законность и порядок в этих областях, остановить уничтожение свободы средств массовой информации и сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность журналистов", - сказала Миятович.
Напомним, Семена 20 января получил обвинительное заключение, вскоре уголовное дело будет направлено в суд.
Крымское управление ФСБ весной 2016 года возбудило уголовное дело в отношении Семены по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет").
В апреле Семене была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Семена - журналист интернет-проекта "Крым.Реалии", подразделения "Радио Свобода".