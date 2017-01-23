Порошенко наградил 43 участников АТО Награды получили также двое военных врачей.

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Президент Петр Порошенко подписал Указ, которым наградил военных-участников антитеррористической операции на Донбассе, информирует пресс-служба Президента.

"За личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные во время боевых действий и при исполнении служебных обязанностей наградами отмечены 43 защитника - военнослужащие Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии Украины, а также двое военных врачей", - говорится в сообщении.

Орденом Богдана Хмельницкого II степени награждены полковник Сергей Барановский и подполковник Сергей Нестеренко. Орденом Богдана Хмельницкого III степени – капитан Сергей Гриценко, майор Сергей Зубенко, майор Петр Котик, подполковник Максим Марченко, старшина Роман Пекарский, лейтенант Николай Сулима, майор Александр Ярославцев.

В частности, подполковник Нестеренко с мая 2014 года принимает участие в проведении АТО. Офицер руководил военным подразделением, который выполнял задачи на горе Карачун, и вблизи Семеновки, Селезневки и Красного Лимана Донецкой области.

Орден «За мужество» III степени получили старший сержант Сергей Бодяк, солдат Андрей Галат, старший прапорщик Андрей Грималюк, сержант Игорь Губа, младший сержант Иван Дарануца, старший сержант Андрей Драганов, старшина Андрей Калита, младший сержант Александр Курганский, солдат Тарас Лукач, сержант Юрий Пиддубецкий, прапорщик Руслан Пустовойт, младший сержант Виктор Ружинский, солдат Анатолий Рябошапко, старший лейтенант Владимир Соловей и старший сержант Станислав Швец.

Старший сержант Драганов и младший сержант Ружинский с марта 2014 года выполняют задачи в зоне АТО, в том числе в Донецком аэропорту и на Краматорском аэродроме обеспечивали поддержку военных ВСУ. Были среди военных, которые освободили Славянск, успешно штурмовали Саур-Могилу, принимали участие в обеспечении выхода украинских военных из Дебальцево.

В подразделениях Национальной гвардии Украины орденом «За мужество» ІІІ степени отмечены сержант Юрий Антонов, полковник Валерий Кольцов, солдат Александр Королев и младший сержант Валерий Маринец.

Солдат Королев с января 2015 года выполняет служебно-боевые задачи в зоне проведения АТО. Неоднократно принимал участие в боевых действиях, в частности в районе города Углегорск, сел Никишино, Новогригоровка, Логвиново, поселка Чернухино, города Дебальцево Донецкой области. Благодаря проявленной находчивости и мужеству сумел эвакуировать военную технику с позиции противника и с территории, контролируемой боевиками.

Орденом Даниила Галицкого Президент наградил полковника Юрия Колоса и майора Андрея Швеца.

Еще 13 военных и нацгвардейцев получили медали «За безупречную службу» III степени, «Защитнику Отечества» и «За военную службу Украине».

Ранее в январе Порошенко в Николаеве вручил ордера на квартиры для семей 15 участников АТО.