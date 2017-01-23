Сын Царева пытается выселить переселенцев из дома экс-нардепа Они живут там с лета 2014 года, когда с Царева сняли неприкосновенность.

Фото: zabeba.li

26 января в Днепропетровском районном суде состоится судебное заседание по делу выселения переселенцев из дома Олега Царева. Об этом пишет местное издание "Забебали" со ссылкой на сообщение суда.

В апреле 2014 года за многочисленные призывы к федерализации Украины, свержению власти и нарушению территориальной целостности на тогда еще нардепа Олега Царева было открыто 3 уголовных дела. 3 июня 2014 года Верховная Рада 235 голосами лишила Царева неприкосновенности. На тот момент он уже был лидером движения "Юго-Восток", и одним из организаторов так называемых "ДНР/ЛНР". 12 июня 2014 года тогдашний генеральный прокурор Олег Махницкий заявил о том, что Царева Генпрокуратура объявила в розыск.

В те же дни в поселке Старые Кодаки под Днепром на даче Царева поселили три семьи переселенцев с Донбасса. Его родственники на тот момент выехали из дома, и жена Царева, по словам активистов "Автомайдана", против поселения переселенцев не возражала. Тем более что часть вещей на тот момент или пострадали от пожара, который случился в конце мая 2014 года, или были вывезены.

Но сын Царева Максим Царев подал иск в Днепропетровский районный суд на одного из нынешних жильцов дома – Владимира Моисеева, утверждая, что дом был подарен ему в 2005 году.

В конце февраля 2015 года судья решил закрыть дело по причине параллельного уголовного дела, которое возбудили по факту подделки договора дарения дома.

Теперь сын во второй раз пытается выселить беженцев.