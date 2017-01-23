У пошуках головного люстратора 21 листопада 2016 року Тетяна Козаченко, головний люстратор країни, керівник Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції, подала у відставку. Своєю наступницею вона хотіла бачити власну помічницю, 23-річну Анну Калинчук. Втім, керівники Мінюсту відмовили їй у призначенні в.о. – нібито через суспільний резонанс з приводу молодого віку Анни. Відтак, майже два місяці посада головного люстратора була вакантною, а робота департаменту була ускладнена. 17 січня 2017 року розпочався трьохетапний конкурс на посаду керівника Департаменту з питань люстрації. Поборотись за звання головного люстратора вирішили лише 12 осіб, двох з яких одразу відкинули через невідповідність фаховим вимогам ( робочий стаж/освіта). Тож до першого, письмового конкурсу були допущені 10 кандидатів. Тереза Лащук

Фото: Макс Требухов

Попри те, що процес очищення влади, за словами Тетяни Козаченко завершений на 98%, у нового директора департаменту буде найвідповідальніше за увесь період люстрації завдання – не допустити повернення люстрованих і захищати процес очищення влади у судових суперечках.

Конституційність Закону «Про очищення влади» вже більше року розглядає Конституційний суд (нещодавно КСУ перейшов у закриту частину розгляду закону). Якщо Закон визнають таким, що суперечить правам людини, весь процес люстрації зійде на нуль – звільнені чиновники почнуть оскаржувати свої звільнення.

6 грудня був оголошений відкритий конкурс на посаду керівника Департаменту з питань люстрації. І хоча, відповідно до Наказу Національного агентства з питань державної служби, до складу конкурсної комісії повинні входити представники громадськості, цю норму у Мінюсті вирішили просто проігнорувати.

«Громадська рада з питань люстрації звернулась до Мін'юсту з проханням залучити її представників до комісії. Але, як мені сказав голова комісії – в Мін'юсті є вже усталена практика проведення конкурсів, і для цієї посади її не змінювали, – розповідає LB.ua голова «Громадського люстраційного департаменту» Олександра Дрік. – Спершу інформацію про кандидатів відмовились надати. Лише після того, як спалахнув скандал навколо конкурсу, міністр опублікував таблицю з інформацією про кандидатів, а представникам Громадської ради почали дзвонити з пропозиціями про участь «з правом дорадчого голосу». Вчора я запитала, чи можемо ми ставити питання кандидатам під час співбесіди? На що мені спочатку сказали, що ні. А коли я запитала: а який тоді сенс у нашій участі? Вони сказали, що питання можна ставити за умови згоди кандидата».

Фото: Facebook/Andrei Marusov Олександра Дрік

1 етап. Тест

17 січня у холодний хол в одному з корпусів Мінюсту сходяться кандидати. Три конкурсантки в гріються в шубах, заспано клацаючи по екранах смартфону.

«Ну хоч себе перевірю», – шепоче до подруги одна з гламурних панянок.

Скоро повідомляють: не з'явився кандидат Дмитро Макаренко. Натомість здавати тест прийшов Олександр Татарченко, один з двох кандидатів, яких відсіяли через невідповідність фаховим параметрам. Адміністратор конкурсу виявила «зайвого» вже під час роздачі паролів доступу до тесту і випровадила бідолаху за двері.

Отримавши ключі доступу, дев’ять кандидатів повинні були відповісти на 40 питань.

За результатами тесту найбільшу кількість балів (39 балів з 40-ка) набрала Олександра Чіковані – чинний співробітник люстраційного департаменту.

Фото: facebook/Aleksandra Chikovani Олександра Чіковані

«Питання легкі, особливо для тих, хто працює на державній службі. Це основа основ», – переконує Чіковані LB.ua.

Її кандидатуру підтримують і екс-очільниця департаменту Тетяна Козаченко, і Анна Калинчук.

«Олександра так само, як і я працює з люстрацією від самого початку впровадження цього інституту в Україні. До цього працювала в Державному з-космічному агентстві України, Державній службі України з питань захисту персональних даних. Має досвід роботи у правовій сфері більше 5 років. Серед іншого – досвід ведення судових справ та нормотворчої роботи. Її переваги: їй не 23, має грузинські корені, вже пройшла перевірку на люстрацію. Суб’єктивно: має абсолютну перевагу серед інших кандидатів, – досвід реалізації інституту очищення влади (люстрації) більше 2 років», – написала Калинчук у Facebook.

Другим за кількістю балів і швидкістю виконання тесту став Назар Крупчак. 26-річний львів'янин працює помічником депутата від «Народного фронту» Валерія Бабенка. Варто зазначити, що міністр юстиції Павло Петренко також член цієї партії. Назар переконує: особисто він з міністром не знайомий. Каже, одного разу зустрівся з ним під час робочої поїздки, але познайомитись так і не вдалось.

Фото: Facebook/Назар Крупчак Назар Крупчак

Він починав кар’єру у ФОПі власної матері (Крупчак Ірини). Там він отримав два роки стажу, після чого пішов працювати помічником Бабенка.

Ще один кандидат – керівник Адвокатського об'єднання «Національна правова палата» Анна Самойленко.

Саме адвокати «Національної правової палати», керівником якої є Самойленко ініціювали подачу колективного позову до Європейського суду з прав людини про «оскарження неправомірних дій в рамках проведення люстрації в Україні».

Самойленко публічно критикує люстрацію, стверджуючи, що процес очищення влади «по-українськи» порушує конституційні права людини.

«Дуже багато порушень, я хочу їх усунути на посаді директора з питань люстрації і в принципі бачу, як це можна зробити.. . Не можна говорити про принцип дотримання права на захист, оскільки осіб вищого ешелону, яких звільняв Кабмін, навіть не запрошували на засідання, їх не повідомляли, що розглядається питання про їх звільнення, відповідно їх права не були дотримані», – розповідає вона.

Фото: Facebook/Анна Самойленко Анна Самойленко

Самойленко очолила «Національну правову палату» у 2010 році, до цього її головою був керівник політичної партії «Соціалістична Україна» Володимир Гошовський. У 2010 він зайняв посаду першого заступника голови Державної служби України з контролю за наркотиками. А у 2014 році його усунули з посади саме через люстрацію. Самойленко зізнається: зараз Гошовський її клієнт.

2 етап. Практичне завдання

18 січня вже семеро претендентів збираються у приміщенні Міністерства юстиції: двоє вибули за підсумками першого туру. У центральному корпусі тепліше, тож конкурсанти виглядають жвавими, пліткують, очікуючи початку. Тільки Анна Самойленко відсівши від інших щось довго переписує з телефону на листок.

Останньою у кабінет заходить Олександра Чіковані і одразу ж розпочинається конкурс. Кандидатам роздають дозвіл на публікацію їх особових карток і декларацій. Підписують усі, крім Самойленко.

«Там викладені мої особисті дані, дані щодо моїх дітей. Я не бачу сенсу надавати цю інформацію, якщо я ще навіть не потрапила на посаду», – пояснює вона.

Цього разу кандидати будуть вирішувати ситуативні завдання. Цей етап також проходить письмово.

Кандидати сідають поряд один з одним за стіл. Таке розташування видається дивним, зважаючи на те, що питання у всіх однакові.

«Не списувати один в одного», – мов вчителька першокласників застерігає директор департаменту персоналу Наталія Сова. – Якщо комусь потрібно відлучитись, робіть це зараз, бо в нас були випадки, коли виходили в туалет з телефоном і там шукали потрібну інформацію».

Конкурс й справді нагадує шкільні тести: «А питання потрібно писати перед відповідями?», «А скільки листків можна використати?», закидують пані Наталю безглуздими питаннями ймовірні люстратори.

Першим завдання виконує Назар Крупчак. Загортає свої листки у конверт, у інший – документи (відповіді не підписуються, адже члени комісії не мають знати кого оцінюють, – LB.ua) і похапцем виходить з кімнати. «Не скажу, що тест важкий, але й легким не назву. Я просто дуже поспішав», – пояснює він.

Фото: golos.ua

3 етап – фінальне шоу

В останній етап повним складом (семеро кандидатів) пройшли всі конкурсанти другого туру. Співбесіда розпочинається о 10.00 в п’ятницю. «Громадський люстраційний комітет» і Громадська рада при Мінюсті таки погоджуються на участь з правом дорадчого голосу, тож їх представники вмощуються поряд із членами комісії.

Першим у залу заходить Віталій Яровий. Віталій – типовий міліціонер, навчався в Київському університеті внутрішніх. Працював начальником відділення слідчих в МВС. З останньої роботи звільнився «через власні амбіції». Тож зараз – безробітний. Очевидно у пошуках роботи й забрів на конкурс.

– Чому така зміна – з МВС в Міністерство юстиції? – цікавляться члени комісії.

– Я б не сказав, що це кардинальна зміна.., – трохи подумавши каже він. – Мені не особливо важливо де працювати.. Важливо те, що змінити у суспільстві, щоб громадянам було спокійно жити.., - буркоче Яровий.

В ході співбесіди також стає відомо, що Віталій зробив помилку у декларації, не вказавши у ній квартиру матері, у якій проживав у 2015 році. Каже, у його понятті сім’я (для власності сім’ї у декларації є окреме поле, – LB.ua) це сестри і брати, але не мати.

Наступною у кабінет заходить пишна жіночка з вибіленим коротким волоссям. Це пані Любов Ковалевська. Не зважаючи на солідний вік вона одягнула біле плаття з комірцем-рюшами. Пані Ковалевська привітно посміхається і голосом дитячого вихователя починає перелічувати історію свого 30-літнього з гаком стажу.

Вона усе життя працює на державних посадах: у Міністерстві транспорту, в Українській академії зовнішньої торгівлі. А зараз – головним спеціалістом відділу моніторингу і звітності в Мінюсті.

– Перш за все – я патріот! – розмазуючи слова своїм солоденьким голоском, декламує Ковалевска. Вона насуплює губи і час-від часу поправляє гривку випростаною долонею. – Козаченко, вона знаєте, трохи агресивна. В мене такого немає, я думаю, що треба з повагою ставитися до усіх людей.

Декотрих конкурсантів збивали з пантелику навіть прості питання. Так, Наталія Шевченко, котра займається організацією та проведенням перевірок суб'єктів декларування в ГУ ДФС у Харківській області, не змогла назвати види судочинства.

А Тетяна Єсик, у минулому арбітражний керуючий, працівник Пенсійного фонду і Київенерго, не відповіла, що таке правова природа і які основні напрямки діяльності Міністерства юстиції.

«Я дуже хвилююсь», – пояснила почервоніла Тетяна стискаючи руки.

Фото: Facebook/Tatiana Yesik Тетяна Єсик

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Прослухавши усіх конкурсантів комісія стомлено зітхає. Рішення про переможця буде винесене через три робочих дні – орієнтовно у середу-четвер цього тижня. Представники громадськості очікувано кажуть, що найкраща кандидатура – Олександра Чіковані.

Але гарантії, що головною люстратора за даним конкурсом таки призначать, немає. За словами члена конкурсної комісії Наталії Сови, навіть якщо чітко вималюється переможець, але він не повністю відповідатиме критеріям посади, кращого з гірших обирати не будуть. У такому разі протягом року оголосять ще один конкурс.