Действия НБУ могут привести к оттоку инвестиций из Украины, - Крулько Бахматюк нашел поддержку в Раде.

Иван Крулько Фото: Макс Требухов

Действия Национального банка Украины в отношении крупнейшего украинского агрохолдинга Ukrlandfarming направлены на захват бизнеса. Об этом заявил народный депутат Иван Крулько.

“Я лично бывал на предприятии, собственником которого является Бахматюк (Олег Бахматюк, собственник Ukrlandfarming) – это одно из тех предприятий, которыми Украина должна гордиться. А Нацбанк системно его уничтожает. Потому что фактически в Украине происходит консолидация ресурсов, бизнеса. Это делается, в том числе, при участии людей, которые сегодня окружают президента Украины, которые спутали деятельность государственных органов с бизнес-деятельностью”, - цитирует депутата агентство "Украинские новости".

По его словам, атаки Нацбанка на Ukrlandfarming отталкивают иностранных инвесторов от Украины.

“Государственные органы должны регулировать и контролировать деятельность украинского бизнеса. Но при этом деятельность органов власти, как регулятора, должна заключаться в том, чтобы поддерживать национального производителя. Так ответственная власть действует в любой стране. Потому что именно национальные предприятия создают реальный валовый внутренний продукт, создают рабочие места, платят налоги. Я считаю, что в данных условиях основной функцией власти должно быть невмешательство. Чтобы не мешать тому бизнесу, который уже стоит на ногах, не создавать дополнительные препятствия его деятельности. Потому что это приведет только к оттоку инвестиций из Украины. Если иностранные инвесторы будут видеть, как себя ведут по отношению к тем предприятиям, которые уже в Украине работают, то они никогда не придут в Украину”, - подчеркнул Иван Крулько.

Депутат отметил, что президент Петр Порошенко как глава государства должен выступить в защиту агрохолдинга Ukrlandfarming и украинского бизнеса в целом.

“Очевидно, что президент может повлиять на ситуацию, если захочет”, - резюмировал нардеп.

Напомним, на прошлой неделе собственник агрохолдинга Ukrlandfarming Олег Бахматюк обратился к президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой вмешаться в конфликт с главой Нацбанка Валерией Гонтаревой. По словам бизнесмена, в 2016 году агрохолдинг произвел продукцию на $1,2 млрд, что составляет порядка 1,5% ВВП Украины. Было уплачено более 2 млрд грн налогов в бюджеты разных уровней, зарплаты сотрудникам составили более 2,5 млрд грн. Однако постоянное давление со стороны НБУ грозит стабильной работе агрохолдинга и, как следствие, экономике страны.

“Уже более 2,5 лет Ukrlandfarming испытывает перманентные попытки рейдерского захвата, информационных и юридических атак, финансовое и правовое давление со стороны НБУ, что может существенно сказаться не только на деятельности компании, но и на состоянии экономики государства”, - говорится в обращении.