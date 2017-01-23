СК РФ завел дело на пятерых россиян из "Правого сектора" "Преступлением" трех из них стало участие в шествиях ПС.

Александр Валов Фото: http://sledcom.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в отношении пятерых граждан России из-за их причастности к деятельности организации "Правый сектор".

Как сообщается на сайте ведомства, фигурантами дела стали Игорь Чудинов, Геннадий Хамраев, Георгий Стоцкий, Роман Стригунков и Александр Валов. Им вменяется руководство или участие в деятельности экстремистской организации.

Все они выехали в Украину и вступили в ряды "Правого сектора".

Отмечается, что Чудинов был заместителем командира одного из боевых структурных подразделений Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", Хамраев был бойцом этого подразделения и воевал на Донбассе. Стоцкий, Стригунков и Валов стали активистами "Правого сектора" и принимали участие в митингах, шествиях и других общественно-массовых мероприятиях этой организации.

Напомним, в сентябре Следственный комитет РФ открыл уголовное дело против лидеров "Правого сектора" Дмитрия Яроша, а Андрея Тарасенко, Андрея Стемпицкого, Валерия Воронова, а также пресс-секретаря организации Артема Скоропадского.