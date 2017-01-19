​Черниговский суд открыл кабинет для судей в отставке "Моментально расстаться с работой, которой отдали несколько десятилетий своей жизни, крайне трудно".

Фото: cna.court.gov.ua

Апелляционный суд Черниговской области 16 января открыл специальный кабинет для судей в отставки, которым сложно расстаться с работой.

"Моментально расстаться с работой, которой отдали несколько десятилетий своей жизни, крайне трудно. Остается большая потребность в общении с коллегами. Действующим судьям также нелегко прощаться с коллегами, которые для многих были учителями и наставниками", - объясняет пресс-служба суда такое решение.

Подчеркивается, что это первый суд, который открыл кабинет для отставников.

В помещении, которое выделили для судей в отставке, установлен компьютер с доступом в интернет и круглый стол для общения.

Открывая кабинет, председатель суда Садиг Тагиев отметил: "Теперь каждый из «отставников», проходя мимо здания суда, будет знать, что здесь его ждет место для работы, где он сможет найти необходимую информацию в интернете, воспользоваться библиотекой, выпить кофе, поговорить с коллегами на злободневные темы, поддержать дельным советом".

Количество действующих судей в апелляционном суде Черниговской области составляет 30 человек, количество "отставников" - также 30 человек, половина из них ушли с должностей недавно.