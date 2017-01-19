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Меркель, Олланд и Путин обсудили активизацию "нормандских" переговоров

Речь также шла об освобождении заложников.

Меркель, Олланд и Путин обсудили активизацию "нормандских" переговоров
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Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, договорившись активизировать переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в "нормандском формате" (Украина, Франция, Германия, Россия).

"Условлено придать дополнительный импульс деятельности в рамках "нормандской четверки". В этой связи на ближайшее время запланировано проведение ряда совместных мероприятий на различных уровнях", - сообщается на сайте Кремля.

В целом собеседники выразили неудовлетворённость общей ситуацией в урегулировании ситуации на востоке Украины.

В частности, главы трех стран констатировали обострение ситуации вдоль линии соприкосновения на Донбассе, а также недостаточную результативность работы в трехсторонней контактной группе.

Стороны договорились приложить усилия для скорейшего обмена удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех".

В сообщении пресс-службы Олланда сказано, что он напомнил о срочной необходимости добиться прогресса по гуманитарным вопросам, в частности освобождении заключенных и восстановлении водоснабжения.

Напомним, 20 октября в Берлине состоялась встреча глав государств стран "нормандской четверки", по итогам которой была достигнута договоренность о разработке "дорожной карты" выполнения Минских соглашений.

29 ноября в Минске состоялась встреча министров иностранных дел "четверки", на котором сторонам не удалось придти к соглашению. Украинский министр Павел Климкин заявил, что у Украины и России остается "фундаментальная разница в видении этой дорожной карты".

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Источник: "Українські новини"
Тэги: Ангела Меркель, Владимир Путин, Франсуа Олланд, боевые действия на востоке Украины, "нормандская четверка"

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