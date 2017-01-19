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​Рада одобрила допуск иностранных военных на три учения в 2017 году

Инструкторы НАТО получили право находится в Украине целый год.

​Рада одобрила допуск иностранных военных на три учения в 2017 году
Фото: mil.gov.ua

Верховная Рада в четверг приняла законопроект №5636 о допуске иностранных военных на три учения на территории Украины в 2017 году.

За него отдали голоса 236 депутатов.

Первое учение будет проходить весь год на Яворовском полигоне при участии до 1500 военных из США и до 1500 военных от других стран-членов НАТО и программы "Партнерство ради мира". Украина будет представлена на учениях 10000 военными.

На июль-сентябрь запланированы 25-дневные учения "СиБриз-2017" с американцами и военными от других стран-членов НАТО и программы "Партнерство ради мира". Общее количество иностранных военных - до 2500 человек. Учения пройдут на юге Украины.

На июнь-ноябрь запланированы 25-дневные учения "Репид Трайдент" на Яворовском полигоне с привлечением до 2000 тысяч натовских военных.

Напомним, что украинские военные в 2017 году также будут участвовать в ряде учений за рубежом. Запланированы, в частности, тактические учения с боевой стрельбой зенитных ракетных войск в Болгарии, "Светлая лавина" в Словакии, "Кленовая арка" в Польше, "Комбайнд Резолв" в Германии, "Кембриан Патрол" в Великобритании, "Морской щит" и "Платинум игл" в Румынии, "Платинум лайон" в Болгарии, "Нобл партнер" и ""Эйджал спирит в Грузии, "РЕГЕКС" в Иордании, совместные авиационные учения в Дании, "Сейбер Гардиан" в Румынии и Болгарии.

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Тэги: Верховная Рада, военные учения

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