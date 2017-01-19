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НАБУ отказалось закрыть дело Мартыненко по решению суда

Решение принято по результатам анализа судебного определения.

НАБУ отказалось закрыть дело Мартыненко по решению суда
Николай Мартыненко
Фото: nfront.org.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро не будут закрывать уголовное производство по фактам получения неправомерной выгоды при закупках госпредприятием "НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской Škoda. Это дело известно как "дело Мартыненко".

"Такое решение принято по результатам анализа определения Соломенского районного суда Киева от 11.01.2017", - сообщается на сайте бюро.

Напомним, суд обязал НАБУ в течение 10 дней закрыть дело бывшего нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко.

В рамках этого дела НАБУ расследует факты получения неправомерной выгоды при закупке оборудования для "Энергоатома" и ее легализации на сумму свыше 6,4 млн евро. В расследуемой схеме задействованы иностранные компании. В ходе следствия НАБУ направило запросы о международной правовой помощи в восемь стран. Ответы на большую часть из них уже получены.

Мартыненко в деле фигурирует как свидетель.

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Тэги: Николай Мартыненко, Антикоррупционное бюро (НАБУ)

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