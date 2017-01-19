НАБУ отказалось закрыть дело Мартыненко по решению суда
Решение принято по результатам анализа судебного определения.
Детективы Национального антикоррупционного бюро не будут закрывать уголовное производство по фактам получения неправомерной выгоды при закупках госпредприятием "НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешской Škoda. Это дело известно как "дело Мартыненко".
"Такое решение принято по результатам анализа определения Соломенского районного суда Киева от 11.01.2017", - сообщается на сайте бюро.
Напомним, суд обязал НАБУ в течение 10 дней закрыть дело бывшего нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко.
В рамках этого дела НАБУ расследует факты получения неправомерной выгоды при закупке оборудования для "Энергоатома" и ее легализации на сумму свыше 6,4 млн евро. В расследуемой схеме задействованы иностранные компании. В ходе следствия НАБУ направило запросы о международной правовой помощи в восемь стран. Ответы на большую часть из них уже получены.
Мартыненко в деле фигурирует как свидетель.