Польша направила Украине ноту из-за запрета въезда мэру Перемышля Варшава требует у Киева объяснений.

Роберт Хома Фото: Zycie Podkarpackie

Посольство Польши направило в Министерство иностранных дел Украины ноту с просьбой объяснить обстоятельства запрета на въезд для мэра Перемышля Роберта Хомы.

Об этом сообщила пресс-секретарь посольства Иоанна Вайда, передает "Укринформ".

"Сейчас мы ожидаем официальной реакции украинской стороны. МИД использует все аргументы для выяснения сложившейся ситуации ", - заявила Вайда.

Она пояснила, что нота МИДа связана с просьбой мэра Перемышля узнать детали решения украинской стороны.

Ранее пресс-секретарь Службы безопасности Елена Гитлянская сообщила, что основанием для решения о запрете на въезд была "систематическая антиукраинская деятельность и поддержка антиукраинских движений".

Напомним, 17 января Хому не впустили на территорию Украины. Мэр Перемышля ехал во Львов по приглашению генерального консула Польши. СБУ запретила ему въезд в Украину сроком на пять лет.

10 декабря в Перемышле состоялся "Марш орлят перемишльских и львовских". Когда колонна проходила мимо "Украинского народного дома", один из участников акции закричал "Смерть украинцам!" на польском языке. Над акцией взял патронат мэр Роберт Хома.